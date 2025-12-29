Encore du retard pour le musée du Chat

L’ouverture du musée du Chat, place Royale, devrait encore être retardée. Le bâtiment ne sera pas livré avant l’été 2026, peut-on lire dans la Dernière Heure.

Sept ans après la signature de la convention avec la Région bruxelloise, le projet du Musée du Chat est toujours en chantier. Porté par l’auteur du Chat, Philippe Geluck, a enchaîné les imprévus. La livraison de l’immeuble a déjà été reportée à mars 2026, mais l’échéance devrait encore être reportée à l’été selon le ministre-président Rudi Vervoort. Une manière de préserver l’ouverture en 2027.

Ces retards s’expliquent par des fouilles archéologiques, la vétusté des murs mitoyens ou encore des problèmes de coordination. La Régie des bâtiments devrait aussi exécuter des travaux sur un mur du palais des Beaux-Arts, ce qui pourrait bloquer l’accès principal du futur musée et retarder son ouverture.