Plus de 63.000 bédéphiles ont participé au BD Comic Strip Festival

Plus de 63.000 bédéphiles se sont rendus au BD Comic Strip Festival organisé de vendredi à dimanche à la Gare maritime de Tour & Taxis, ont annoncé lundi les organisateurs de l’événement. Il s’agit d’une hausse de fréquentation de 6% par rapport à l’édition précédente. Plus de 150 auteurs et dessinateurs étaient présents.

Les visiteurs ont découvert 63 stands d’exposition, six expositions et ont pu participer à plus de 200 séances de dédicaces et à une quinzaine de conférences. Au rayon des expos, les visiteurs ont eu droit à une mise en bouche exclusive de l’exposition “La nature” de Wauter Mannaert, qui se tiendra au Musée de la BD à partir du 4 octobre 2025. L’exposition Abracada’Brume a, pour sa part, présenté l’univers de Brume, petite héroïne qui évolue dans un monde hors du temps. Pour ses 50 ans, le magazine Fluide Glacial a exposé, quant à lui, ses couvertures les plus controversées.

Les organisateurs se félicitent également du succès de l’offre néerlandophone qui a pris de court certains éditeurs, positivement surpris par l’engouement du public présent et le volume des ventes réalisées.

Belga