Passer la navigation
Alertez-nous
Nos dossiers

Plus de 63.000 bédéphiles ont participé au BD Comic Strip Festival

Plus de 63.000 bédéphiles se sont rendus au BD Comic Strip Festival organisé de vendredi à dimanche à la Gare maritime de Tour & Taxis, ont annoncé lundi les organisateurs de l’événement. Il s’agit d’une hausse de fréquentation de 6% par rapport à l’édition précédente. Plus de 150 auteurs et dessinateurs étaient présents.

Les visiteurs ont découvert 63 stands d’exposition, six expositions et ont pu participer à plus de 200 séances de dédicaces et à une quinzaine de conférences. Au rayon des expos, les visiteurs ont eu droit à une mise en bouche exclusive de l’exposition “La nature” de Wauter Mannaert, qui se tiendra au Musée de la BD à partir du 4 octobre 2025. L’exposition Abracada’Brume a, pour sa part, présenté l’univers de Brume, petite héroïne qui évolue dans un monde hors du temps. Pour ses 50 ans, le magazine Fluide Glacial a exposé, quant à lui, ses couvertures les plus controversées.

► Lire aussi | Le BD Comic Strip Festival reprend ses quartiers à la Gare Maritime dès ce vendredi

Les organisateurs se félicitent également du succès de l’offre néerlandophone qui a pris de court certains éditeurs, positivement surpris par l’engouement du public présent et le volume des ventes réalisées.

Belga

Lire aussi :

Partager l'article

29 septembre 2025 - 16h46
Modifié le 29 septembre 2025 - 16h51
 

Nos émissions

BX1 Podcast

Concours

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales