Plus de 24.000 personnes ont assisté au festival bruxellois Théâtres Nomades

La 18e édition du festival bruxellois Théâtres Nomades a rassemblé quelque 24.000 spectateurs et spectatrices, a annoncé lundi l’ASBL Les Nouveaux Disparus, qui organise au Bois de la Cambre cet événement dédié aux arts de la rue et aux arts vivants.

Du 14 au 17 août, plus de trente compagnies belges et internationales ont entraîné le public dans un voyage fait de déambulations poétiques, d’acrobaties aériennes, de numéros de clowns à la fois drôles et touchants, de contes venus des quatre coins du monde, de théâtre de rue et de musiques aux influences variées. Cette édition 2025 était placée sous le signe de la justice sociale. “Dans une actualité où les droits fondamentaux sont remis en question, où les fractures sociales se creusent et où la solidarité peine à s’imposer, le festival Théâtres Nomades réaffirme plus que jamais sa vocation première : proposer un théâtre populaire, accessible, engagé et vecteur d’un vivre-ensemble joyeux et critique“, ont commenté les organisateurs dans un communiqué de presse.

► Reportage | Théâtres Nomades s’installe au bois de la Cambre

Les spectacles étaient gratuits, avec participation libre au chapeau à la fin des représentations. Certains, qui se déroulaient sous chapiteau, nécessitaient une réservation et ont rapidement été complets, a précisé la compagnie Les Nouveaux Disparus. La prochaine édition du festival se tiendra du 13 au 16 août 2026.

Belga – Reportage de Thomas Dufrane et Alice Dulczewski