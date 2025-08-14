Théâtres Nomades s’installe au bois de la Cambre jusqu’à dimanche
Cette année, le rendez-vous mettra à l’honneur un thème fort : la justice sociale. Un fil rouge qui traversera les spectacles proposés, tout en restant accessible à tous. Sur les neuf scènes installées pour l’occasion, le public pourra assister à des représentations théâtrales, mais aussi à des numéros de cirque, des spectacles de marionnettes et bien d’autres surprises.
Malgré la chaleur, les techniciens ont finalisé le montage des infrastructures du festival Théâtres Nomades. Les chapiteaux et scènes éphémères prennent forme à temps pour accueillir le public.
Le festival ouvre ses portes ce soir et se poursuivra jusqu’à dimanche. L’accès est gratuit, mais plusieurs spectacles sur réservation affichent déjà complet.
- Reportage de Bryan Mommart, Vinciane Brandelet, Morgane Van Hoobrouck et Stéphanie Mira