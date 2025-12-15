Action de soutien au personnel de la Centrale devant Brucity: “On ne peut pas imaginer que la Ville se débarrasse de tous les centres d’art”

Une action de soutien au personnel de la Centrale, le centre d’art contemporain de la Ville de Bruxelles, avait lieu ce lundi soir devant Brucity en marge du conseil communal.

La fermeture de la Centrale est annoncée pour le mois de février, en raison de difficultés budgétaires. De nombreux Bruxellois s’y opposent, une pétition a d’ailleurs réuni plus de 5000 signatures. “Si le centre d’art contemporain de la Ville de Bruxelles disparaît, il n’y en aura plus. C’est grave“, s’inquiète Clara Thomine, membre du conseil d’administration de la Fédération des Arts Plastiques, mobilisée ce lundi soir devant Brucity.

“Plusieurs autres lieux ont été fermés avant, dans le silence“, fait-elle remarquer. “Bruxelles, c’est une grande ville, une capitale. On ne peut pas imaginer qu’une ville comme celle-là se débarrasse de tous les centres d’art“.

“On vit une crise budgétaire, le service culture fait partie de l’ADN de la Ville de Bruxelles, on a dû faire des choix”, a réagi le bourgmestre de la Ville Philippe Close (PS), au micro de BX1 début décembre. “Ce n’est pas le personnel qui est en cause. On a dû faire un choix pour préserver le reste des institutions”.

Les expositions en cours sont maintenues jusqu’en février. On ignore encore exactement combien de personnes perdront leur travail, mais le bourgmestre assure vouloir regarder si des places pourraient se libérer dans l’administration, au service culture notamment.

■ Interview de Jean-Christophe Pesesse