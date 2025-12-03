Le centre d’art contemporain de la Ville de Bruxelles La Centrale va fermer ses portes

Le couperet est tombé ce mercredi pour la quinzaine de collaborateurs du centre d’art contemporain de la Ville de Bruxelles, La Centrale : il va devoir fermer ses portes en février. Contactée, la directrice du centre Pascale Salesse fait part de “beaucoup d’émotions” et déplore la “perte d’un soutien à la création émergente“. Cette fermeture s’expliquerait par les difficultés budgétaires que traverse la commune.

Cette annonce intervient un peu plus d’un an après la réouverture de la Centrale, après d’importants travaux de réaménagement.

Les expositions en cours sont maintenues jusqu’en février.

BX1 – Photo : BX1