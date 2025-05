“Les silences que j’ai entendus” : une nuit au musée Art & Histoire racontée par le rappeur Youssef Swatt’s

Le rappeur Youssef Swatt’s, gagnant du show Netflix “Nouvelle École”, émission de référence dans le milieu du rap, a passé la nuit au Musée d’Art et d’Histoire du Cinquantenaire. Dix textes en sont ressortis.

On l’avait suivi lors de sa nuit au musée Art & Histoire pour recueillir ses impressions. Ses dix textes, en référence à dix œuvres, sont désormais exposés dans un parcours poétique à travers les œuvres du musée. « Les silences que j’ai entendus » est à découvrir jusqu’au 30 septembre.

Une manière de mélanger les formes d’art, entre peintures, sculptures, objets et l’écriture par ce qu’il maîtrise le mieux : le rap. Le rappeur de 27 ans prend cette expérience comme un moyen de trouver l’inspiration pour écrire ses textes.

Une initiative de l’ASBL Horizon 50-200 et Museums in the park.

Après avoir sold out l’Ancienne Belgique et collaboré avec des grands noms de la chanson française, le jeune homme a sorti un nouvel EP : “Chute Libre”. Il est à l’affiche de la “Last Arena” au festival de Dour le 19 juillet.

■ Reportage d’Anaïs Corbin / Crédit photo : Cyprien Délire