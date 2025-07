Le festival Tomorrowland est maintenu, une enquête est ouverte pour incendie involontaire

La scène principale, aux décors toujours monumentaux, est partie en fumée mercredi à Boom, en province d’Anvers. D’après des vidéos partagées sur les réseaux sociaux, les flammes se sont d’abord attaquées à la partie gauche du décor, avant d’embraser l’ensemble de la structure. “Nous sommes en mesure de confirmer que personne n’a été blessé au cours de l’incident“, a indiqué la porte-parole du festival, Debby Willemsen, tout en annonçant le maintien de l’événement. “Tout le monde a pu quitter le site sain et sauf“, malgré l’épaisse fumée qui a enveloppé une scène “qui a demandé des années de travail“.

L’édition 2025 aura donc lieu “sans scène principale, mais nous espérons proposer autre chose“. Les autres scènes et infrastructures n’ont pas été touchées. L’organisation entend bien permettre aux têtes d’affiche de se produire. “Nous devrons bousculer l’organisation mais l’objectif est bien d’accueillir tous les grands noms annoncés“, a confirmé Debby Willemsen a l’agence de presse néerlandaise ANP. “Nous espérons pouvoir apporter plus de clarté à ce sujet demain (jeudi, NDLR)“.” “Nous poursuivons les préparatifs“, a ajouté Mme Willemsen. “Nous nous concentrons sur les solutions pour le week-end qui approche (vendredi, samedi, dimanche)“, selon le site internet de l’organisation.

Cette dernière a confirmé que le camping de l’événement accueillerait quelque 38.000 festivaliers jeudi comme prévu. Les activités organisées pour les festivaliers à Anvers et Bruxelles se dérouleront, elles aussi, comme planifié. “Nous vous communiquerons aussi vite que possible de plus amples détails via de prochaines mises à jour“, conclut le message publié sur le site internet du festival. L’incendie a mobilisé une centaine de pompiers, a précisé le commandant François Van den Eynde. Il n’était pas en mesure de fournir des informations sur la cause du brasier, alors que des rumeurs évoquent un problème de feux d’artifice. Le parquet a ouvert une enquête sur l’incendie. Le feu s’est légèrement propagé à une bâtisse située sur le domaine récréatif De Schorre, qui abrite Tomorrowland, mais a été rapidement maîtrisé. Plus de 100.000 personnes venues des quatre coins du monde ont acheté leur ticket pour ce festival à la renommée internationale. Les premiers vols dédiés exclusivement au transport des festivaliers ont déjà atterri.

Belga