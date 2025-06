Le festival B-EQUAL débarque ce week-end au Grand-Hospice

Maria Darah et Mohammed Allouchi, co-organisateurs, étaient invités dans Bonjour Bruxelles.

Le festival B-EQUAL est une initiative de la compagnie “Les Voyageurs Sans Bagage”. Active depuis plus de vingt ans, elle a déjà à son compteur plus de 100.000 spectateurs, cinq créations théâtrales, et des prix (“Bruxellois de l’Année”, “Prix de la Culture à Molenbeek”, “Diwan Awards”), ainsi que des tournées en Belgique, à Paris, en Avignon et au Maroc. La compagnie propose du théâtre populaire. Les spectacles réunissent un public intergénérationnel autour d’une expérience théâtrale complète.

■ Maria Darah et Mohammed Allouchi, co-organisateurs, au micro de Fabrice Grosfilley