La 10e édition du Brussels Art Nouveau Art Deco Festival (BANAD) intègre le modernisme

La 10e édition du BANAD, le Brussels Art Nouveau Art Deco Festival, le rendez-vous annuel des amateurs de patrimoine architectural, s’installera en ce mois de mars pour trois week-ends (les 14/15, 21/22 et 28/29) et trois zones géographiques de la capitale.

La grande nouveauté cette année est l’introduction de bâtiments de style moderniste, mouvement né dans l’après Première Guerre mondiale, se démarquant de l’Art Déco et se basant sur l’adage “la forme suit la fonction”.

Le programme des visites d’intérieur se déclineront en quatre catégories: les “Essential” pour les incontournables à voir au moins une fois dans la vie; les “Classic”, régulièrement accessibles mais rarement sous le prisme du patrimoine architectural; les “New”, jamais ouverts au public du BANAD et les “Previously new”, les nouveautés des années précédentes.

Parmi les nouveautés 2026, la villa Berteaux et les maisons Barbier, Coppens, Dotremont, Gombert et des Terrasses font partie de la sélection moderniste, tandis que la villa des Hêtres, la maison Van Keirsbilck et la Fondation Universitaire relèvent de l’Art Déco. Du côté des Essential et des Classic sont au rendez-vous les chefs d’oeuvre de Victor Horta (hôtels Solvay, Tassel et Max Hallet), la maison personnelle de l’architecte Gustave Strauven ou encore le Résidence Palace.

Le premier week-end (14/15) se concentrera sur les communes d’Anderlecht, Berchem-Sainte-Agathe, Molenbeek-Saint-Jean, Koekelberg, Laeken et Bruxelles (Pentagone). Les visites des 21 et 22 mars concerneront les quartiers de Forest, Saint-Gilles, Uccle, Ixelles et Bruxelles (avenue Louise et avenue Franklin Roosevelt). Le dernier week-end (28/29) permettra de découvrir des bâtiments sis à Etterbeek, Saint-Josse-ten-Noode, Schaerbeek, Woluwe-Saint-Pierre et Bruxelles (quartier des squares).

Le menu comporte notamment une soixantaine de visites d’intérieurs et 12 nouveautés, une cinquantaine de parcours guidés pour sillonner la région, de nombreuses autres activités, une Foire aux objets et un Salon des experts. On pourra y découvrir des hôtels de maître, des villas de l’entre-deux-guerres ou des maisons particulières, des édifices publics (lieux de culte, musées, écoles, …) mais aussi d’anciens magasins et unités de production.

Le programme de visites concernent des bâtiments dont les styles se répartissent entre 52% d’Art nouveau, 33% d’Art Déco et 16% de modernisme.

