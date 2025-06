Jules Verne 200 : la Galerie Horta accueille une nouvelle expérience immersive à partir de ce jeudi

Près de cent cinquante ans après ses premiers grands récits, l’œuvre de Jules Verne continue de nourrir l’imaginaire collectif. Après avoir conquis le public à Barcelone, l’expérience immersive Jules Verne 200 arrive à Bruxelles à partir du 12 juin prochain.

Près de cent cinquante ans après ses premiers grands récits, l’œuvre de Jules Verne continue de nourrir l’imaginaire collectif. Après avoir conquis le public à Barcelone, l’expérience immersive Jules Verne 200 arrive à Bruxelles à partir de demain. Née d’une collaboration entre la société belge Exhibition Hub et la société espagnole Layers of Reality, cette expérience se distingue par son dispositif technologique unique et ambitieux mêlant réalité virtuelle, projections immersives et exploration dans le métavers.

Conçue comme un parcours déambulatoire, elle invite le public à plonger au cœur de l’imaginaire de Jules Verne, accompagnée d’une bande-son composée par Rafel Plana et enregistrée par l’Orchestre symphonique et le Chœur de Bratislava (Slovaquie). Jules Verne 200 promet un voyage sensoriel et technologique hors du commun, à la croisée de la littérature, de l’innovation et du rêve. L’exposition prendra place jusqu’au 31 octobre.