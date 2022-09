“Jouer Bouger” : le jeu de cartes pour faire du sport tout en s’amusant en famille

Vous êtes à la recherche d’un jeu qui allie le sport, les enfants et le plaisir ? La psychologue Itzel Lusenti a créé un jeu de cartes qui développe la complicité en famille. Elle en parle dans le 12h30 ce mercredi.

“Jouer Bouger” est un jeu destiné aux adultes et aux enfants, qui permet de faire du sport tout en s’amusant. Itzel Lusenti en a eu l’idée pour déconstruire le mythe du sport “dans une salle” qui promeut le “no pain no gain“. “Quand on était enfant, on faisait du sport sans s’en rendre compte par toute sorte de jeu. J’ai un peu combiné les deux en me disant qu’en tant qu’adulte, on a aussi le droit de s’amuser“.

Chaque carte montre une activité et dispose d’un QR code pour visionner l’exercice. Le jeu comprend une trentaine de cartes.

“Jouer Bouger” a également été créé dans un autre but : aider l’association Amar, qui scolarise des enfants en Inde. 15% des bénéfices lui seront reversés.

Tout le mois de septembre, le jeu est en prévente sur le site www.jouerbouger.com. L’objectif est de vendre 200 exemplaires.

■ Interview de Itzel Lusenti , psychologue, par Fanny Rochez et Vanessa Lhuillier

