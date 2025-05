“Jacques Brel, Couleurs Maroc” : un hommage vibrant au pont entre Brel et le Maroc

À l’Hôtel de Ville de Bruxelles, une foule émue s’est réunie samedi soir pour rendre hommage à Jacques Brel, figure majeure de la chanson francophone.

Une soirée chaleureuse, marquée par les souvenirs et l’empreinte profonde que le chanteur a laissée, bien au-delà des frontières belges.

“Brel, c’est la vérité, c’est l’explosion. Il est très authentique.” lance Aicha Haskal, chanteuse.

Parmi les fils invisibles qui relient l’artiste à son public, le Maroc occupe une place à part. C’est là, après une histoire d’adultère, que le couple Brel se réconcilie – un voyage fondateur. Brel y retournera souvent, conquis par les paysages et la générosité des Marocains.

Journaliste et auteur, Hervé Meillon a dévoilé lors de cette soirée les coulisses de cette passion dans son livre Jacques Brel, Couleur Maroc. Il y retrace les séjours du chanteur dans le royaume, et comment ce lien a nourri son œuvre et sa sensibilité.

“Il peut être une sorte de pédagogue, pour nous apprendre à nous aimer les uns les autres.” conclut-il.

■ Reportage de Romain Vandenheuvel, Massimo Pane, Stéphanie Mira et Jim Moskovics