Hausse de la fréquentation en salles pour les films soutenus par le Centre du Cinéma

Bien que 2024 ait été marquée par une baisse globale du nombre d’entrées en salles en Belgique, la fréquentation en salles pour les films majoritaires belges soutenus par le Centre du Cinéma et de l’Audiovisuel (CCA) de la Fédération Wallonie-Bruxelles est en très forte hausse en Belgique, ressort-il du bilan du CCA pour l’année écoulée, présenté mercredi lors d’une conférence de presse.

En Belgique, ces films ont ainsi enregistré 274.947 entrées l’an dernier (contre 107.112 en 2023), soit une augmentation de +157% par rapport à 2023 et de +139 % par rapport à la moyenne des 5 dernières années, dévoile le CCA. Le long-métrage “TKT” de Solange Cicurel (dernier film d’Emilie Dequenne) est le film majoritaire soutenu par le CCA qui a enregistré le plus fort taux de fréquentation dans les salles belges avec 76.529 entrées, juste devant “La nuit se traine” de Michiel Blanchart (45.387) et “Amal” de Jawad Rhabil (32.628).



En dehors de nos frontières également, les films d’initiative belge francophone aidés par le CCA connaissent une belle visibilité puisqu’ils ont totalisé 917.846 entrées en 2024, soit près du double des chiffres de 2023 (455.906 spectateurs) et de la moyenne à 5 ans. “Largo Winch: le prix de l’agent” d’Olivier Masset-Depasse (404.011) domine le classement, devant “Un silence” de Joachim Lafosse (222.098) et “La nuit se traîne” de Michiel Blanchart (92.228).

En parallèle, les films de la Fédération Wallonie-Bruxelles ont également connu de beaux parcours en festivals, que ce soit en Belgique ou à l’étranger, avec 1.977 sélections et 326 prix reçus.

