Flowertime habille l’intérieur l’hôtel de Ville de Bruxelles aux couleurs de la mode

L’hôtel de Ville de Bruxelles s’est paré de ses plus beaux atours pour la 7e édition de Flowertime, qui a débuté mercredi pour se terminer samedi. Cette année, le thème de l’événement biennal met à l’honneur la mode et le design textile, deux disciplines dans lesquelles la Belgique excelle.

Une année sur deux, la Grand Place accueille le célèbre tapis de fleurs. L’autre année, ce sont les salles de l’hôtel de Ville qui se transforment en écrin floral. Des centaines de delphiniums, chrysanthèmes, œillets, germinis, astilbes, chardons, orchidées… habillées de tulle autres tissus viennent donner un coup de peps et de couleurs aux ors parfois sombres et chargés du bâtiment classé au patrimoine mondial de l’Unesco.

■ Reportage de Adeline Bauwin et Frédéric De Heneau

Trente artistes floraux, principalement belges, ont été invités à revisiter ce joyau architectural à travers un parcours immersif et parfumé, utilisant plus de 100.000 fleurs. “L’art floral et le textile sont profondément ancrés dans un amour commun pour la nature, le design et le toucher“, explique Pieter Tolbaert, directeur artistique de Flowertime et general manager de Floraliën, à Gand. “Le textile offre une variété de structures et de couleurs qui s’accordent à merveille avec les formes organiques et les textures délicates des fleurs et des plantes.”

► Lire aussi | La Ville de Bruxelles lance la cinquième édition de ses “commerces en fleurs”

Pour Delphine Houba (PS), échevine de la Culture, du Tourisme et des Grands événements de la Ville de Bruxelles, l’événement “met à l’honneur deux univers créatifs qui dialoguent naturellement avec l’art floral pour offrir une expérience sensorielle inédite, où chaque composition évoque l’élégance, l’innovation et la beauté du geste artistique“.

Flowertime 2025 accueille des artistes venus des trois régions du pays ainsi que des fleuristes internationaux, d’Argentine, du Mexique ou d’Ukraine, et se veut attentif à son impact environnemental, en privilégiant par exemple les produits biodégradables et les fleurs issues de champs en cueillette libre.

Belga – Photo Belga