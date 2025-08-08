La Ville de Bruxelles lance la cinquième édition de ses “commerces en fleurs”

Pour la cinquième année consécutive, la Ville de Bruxelles a décidé de mettre ses commerces en valeur en les plaçant au cœur de cinq parcours fleuris. Le chaland est incité à (re)découvrir ces enseignes durant trois week-ends et deux semaines, à partir de vendredi et jusqu’au 24 août.

Cinq zones du cœur de la capitale sont déclinées en mode floral, chacune caractérisées par une couleur différente. L’édition 2025 est placée sous le signe du reflet, de la transparence et de la réflexion. La Ville entend y concrétiser sa volonté d’embellir l’espace public par de nombreuses suspensions florales, non dépourvues de parfum artistique, tout en soutenant la vitalité économique locale.

Une bonne vingtaine d’étapes jalonnent ce parcours bucolique de 90 minutes parsemé de 100.000 fleurs, depuis l’hôtel de Ville jusqu’à la place de la Monnaie, en passant par l’arrière de la Bourse. Dans la cour de l’hôtel de Ville, les badauds tombent tombe nez à nez avec une œuvre intitulée “Pink Blush”, composée du “Monsieur Rose” de Philippe Katerine et d’un miroir baroque débordant de fleurs et de bulles dans toutes les nuances de rose, incitant au selfie.

Selon l’échevin des Affaires économiques, Didier Wauiters (Les Engagés), la Ville consacre un peu plus de 100.000 euros à cet événement, né durant la pandémie de coronavirus pour tenter de faire revenir le public dans les commerces.

En parallèle, l’hôtel de Ville accueillera “Flower Time” du 13 au 17 août. L’événement est organisé un an sur deux en alternance avec le tapis de fleur de la Grand-Place. Sur le thème de la mode et du design textile, il emmènera le grand public dans 15 salles du monument historique à la découverte des créations colorées d’artistes-fleuristes belges et internationaux.

Belga