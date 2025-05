Damso crée l’événement à Bruxelles pour la sortie de son dernier album “BĒYĀH”

Comment réussir la promotion de son nouvel album ?

En annonçant d’abord qu’il s’agira du dernier, puis une simple story Instagram. C’est en tout cas la stratégie adoptée par Damso qui aura suffi pour déclencher un véritable raz-de-marée de fans à Bruxelles.

“Je venais de me lever, j’ai vu la vidéo et je suis parti direct.” Nombreux sont ceux qui ont accouru après avoir vu l’annonce du rappeur. T-shirts, vinyles, CD et même cassettes audio : le merchandising se vend comme des petits pains.

Mais ce que tous espéraient par-dessus tout, c’était voir l’artiste. “On pensait qu’il serait là, mais visiblement il est à la FNAC Toison d’Or.” Certains sont déçus, d’autres relativisent. “On repart avec un vinyle, c’est déjà ça.”

Pour rencontrer Damso, il fallait se lever tôt. Très tôt. Comme Gloria, qui était sur place dès 6h du matin. “On est des vrais fans, monsieur”, lance-t-elle fièrement. Et quand on lui demande ce qu’elle compte lui dire : “Que je l’aime. C’est un homme incroyable, j’ai hâte de lui dire en face.”

L’heure de la rencontre arrive enfin. Damso apparaît, prêt pour une séance de dédicaces.

Parmi les fans présents, l’histoire de Tommy émeut tout particulièrement. Il y a deux ans, après un arrêt cardiaque, il tombe dans le coma. Sa famille lui fait écouter du Damso et sont persuadés que ça l’a aidé à se réveiller.

Le rappeur, touché par l’histoire, avait rendu hommage à Tommy lors de son concert. Et aujourd’hui, il s’en souvient : “Il m’a tout de suite reconnu, il m’a pris dans ses bras, il m’a dit ‘courage’.” nous livre un de ses proches.

Damso reste discret face aux médias. Impossible d’obtenir ne serait-ce qu’une petite réponse. Aucune interview accordée. Mais ses fans, eux, repartent avec des souvenirs plein la tête.

■ Reportage de Jim Moskovics, Gautier Flahaux et Stéphanie Mira