Couleur Café ajoute onze nouveaux noms à sa programmation

Couleur Café a dévoilé jeudi le nom de onze nouveaux artistes qui viennent s’ajouter à la programmation de la prochaine édition du festival, prévue du vendredi 26 au dimanche 28 juin sur le square de l’Atomium à Bruxelles.

L’artiste américain redveil ouvrira cette nouvelle édition, le vendredi 26 juin, avec à l’affiche son quatrième album “sankofa”. Il sera suivi par Lila Iké, avec une musique mélangeant reggae, RnB, soul et dancehall. Pour clore cette première journée, Couleur Café dévoilera Ayito, pilier de la scène reggae britannique. Ceux-ci rejoignent Ezra Collective, Pongo, Reemah, Rema, Keblack et Ruger, précédemment annoncés.

Le lendemain, Greentea Peng ramènera son mélange de neo-soul, reggae, jazz et hip-hop d’Angleterre. La soirée se poursuivra avec le retour de Dino D’Santiago, accompagné de Mayra Andrade et du collectif féminin Batukadeiras, gardien du batuke, un patrimoine culturel du Cap-Vert combinant musique, chant et danse. L’ambiance basculera ensuite dans un alliage de shatta, dancehall, hip-hop, trap, afrobeat et afrohouse avec Anaïs B, DJ parisienne de renommée internationale. Toujours dans cette dynamique festive, Caio Prince amènera le Brésil en Belgique avec des danses de baile funk. Enfin, sur la Dub Stage, le sound system O.B.F, institution française, partagera la scène avec MC Charlie P et SR Wilson.

Le dimanche 28 juin, jour de clôture, le trio réunionnais P.L.L. déploiera toute l’énergie de ses hits “Maya” et “Shattiment”, devenus viraux. Seront également présents ISHA et Limsa, deux rappeurs confirmés. C’est le duo avignonnais Ashkabad qui conclura ces trois jours de festivals avec un voyage musical mêlant stepper, dub, trap, downtempo, techno et trance.

