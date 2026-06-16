Bruxelles accueille 4.000 choristes LGBTQI+ pour le festival Various Voices

Bruxelles accueillera du 24 au 28 juin le festival européen des chorales LGBTQI+ Various Voices, qui réunira 120 chorales et quelque 4.000 choristes venus de 18 pays. Organisé tous les quatre ans dans une ville européenne différente, l’événement est porté cette année par l’ASBL Various Voices Brussels 2026, issue de la formation bruxelloise Sing Out Brussels!.

Créé en 1985 à Cologne, ce rassemblement se veut à la fois musical, culturel et militant. Plus de 350 concerts sont programmés pendant cinq jours dans plusieurs lieux emblématiques de la capitale, dont Bozar, le Cirque Royal, La Madeleine et l’ING Arena. Des représentations gratuites sont également prévues dans l’espace public, à l’Hôtel de Ville, au Vaux Hall et dans les rues du centre-ville.

Le thème de cette édition, “Let Your Heart Be Heard” (“Que votre cœur soit entendu”), donnera aussi son nom à l’hymne du festival. Les organisateurs entendent promouvoir, à travers le chant, un message d’inclusion, de solidarité et de visibilité pour les personnes LGBTQI+.

À quelques jours de l’ouverture, une partie de la campagne de communication de l’événement a toutefois été vandalisée. Onze bannières installées dans plusieurs quartiers bruxellois ont été déchirées peu après leur mise en place, selon les organisateurs.

“Quand j’ai vu les photos, j’ai vraiment eu l’impression d’une grande agressivité“, a réagi Christophe Cordier, coordinateur du festival. Selon lui, les dégradations renforcent l’importance du rendez-vous. “Voir que cela peut encore susciter des réactions comme celles-là, ça renforce pour moi l’impression que l’événement a de l’importance. Qu’on doit porter ces messages à travers la musique et les chants. Et donc, on va chanter encore plus fort“, a-t-il déclaré.

Belga