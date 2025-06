“1, 2, 3 Piccard” : la bande-dessinée qui retrace la vie des trois “savanturiers”

Jean-Yves Duhoo, scénariste, était invité dans Bonjour Bruxelles.

Auguste, Jacques et Bertrand Piccard : Trois générations de « savanturiers », dont chacune a contribué à repousser les limites de notre monde : Auguste, premier explorateur de la stratosphère, et inventeur du bathyscaphe avec lequel Jacques a battu un record de profondeurs dans la fosse des Mariannes. Quant à Bertrand, il fera le premier Tour du Monde en ballon avant de se lancer dans l’aventure des énergies renouvelables avec Solar Impulse, l’avion solaire. Une chronique familiale et scientifique racontée avec humour par Jean-Yves Duhoo, et le concours actif et bienveillant de Bertrand Piccard qui lui a ouvert ses archives.

■ Jean-Yves Duhoo, scénariste, au micro de Fabrice Grosfilley