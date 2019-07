L’Atomium ferme l’après-midi à cause de la canicule

Pour la première fois de son histoire, l’Atomium doit fermer ses portes à cause des températures trop élevées.

L’Atomium et le musée du design ADAM ont fermé leurs portes plus tôt ce jeudi, et feront de même ce vendredi en raison de la vague de chaleur. Les responsables ont en effet annoncé la fermeture de l’Atomium et du musée pour 14h00 (au lieu de 18h00 habituellement).

C’est une mesure exceptionnelle en raison de la canicule : la température pouvait atteindre plus de 30 degrés dans ces boules en métal, sur lesquels les rayons du soleil frappent encore plus fort.

Gr.I. – Photo : Belga/Benoît Doppagne