Fête nationale, bal national, brol national : tout ce que vous devez savoir sur ce week-end festif

Le 21 juillet offrira une nouvelle fois une tonne d’activités dans les rues de Bruxelles. Entre le bal national et le feu d’artifices sur la place des Palais, on fait le point sur l’ensemble des festivités à ne pas manquer durant les prochaines 48 heures.

Bal national

Ce sera à suivre en direct sur BX1 dès 20h45 avec Valérie Leclercq : le Bal National va une nouvelle fois mettre une sacrée ambiance sur la place du Jeu de Balle, ce samedi soir ! Les concierges de la place, Swa & Berre, se relaieront une nouvelle fois pour présenter les artistes qui s’enchaîneront entre 19h30 et 00h00 dans les Marolles.

Let’s Dance Ketjes (19h30), Frédéric Longbois (20h20), Belle Perez (20h40), Les Snuls (21h25), Le Grand Jojo (21h40), Big Ben (22h40), Crazy Sir-G (23h00) et The Amazing Flowers & Boogie Boy (23h20) sont au programme de cette soirée musicale et festive. Et surtout entièrement gratuite !

Brol national

Dimanche matin, la place du Jeu de Balle se transformera en brocante géante. Un marché aux puces géant aux couleurs noir-jaune-rouge sera ainsi installé dès 8h00, avec des animations 100% belges prévues tout au long de la journée. La brocante sera accessible jusqu’à 14h00.

Te Deum

La cathédrale Saints-Michel-et-Gudule sera, dimanche matin, noire de monde pour accueillir la famille royale et les politiques belges attendus pour le traditionnel Te Deum, prévu dès 9h00. Pour les automobilistes, sachez en outre que la circulation sera interdite autour de la cathédrale, sur le boulevard Pachéco, le boulevard de Berlaimont, le boulevard de l’Impératrice, le boulevard de l’Empereur et une partie de la rue Royale.

Fête nationale

Une multitude d’activités seront proposées de 10h00 à 23h00 entre le parc royal et la place Poelaert. Il y aura notamment le village de la police fédérale sur la place Poelaert, des véhicules militaires, un bivouac avec des acteurs en costumes d’époque, le ‘phenomenal truck’ de la chancellerie du Premier ministre et même une caravane passive de BX1 !

Les activités seront plus particulièrement tournées vers les enfants dans le parc.

Et pour les plus curieux, de nombreux musées, lieux de culte et institutions seront ouverts au public, tout comme le Parlement fédéral, qui permet les visites de 11h00 à 19h00.

Défilé militaire et civil

Le défilé militaire et civil aura lieu de 16h00 à 18h00 entre la rue de la Loi et la place des Palais, où la famille royale sera installée. Un défilé aérien sera également prévu, avec notamment des avions qui coloreront le ciel de noir-jaune-rouge vers 16h15.

Il sera interdit de circuler entre 12h30 et 18h00 sur l’avenue de Cortenbergh (entre Renaissance et Schuman), sur la rue Archimède, au rond-point Schuman, sur la rue de la Loi, sur la rue Lambermont, sur la rue du Luxembourg, sur la rue Montoyer et sur la rue Belliard.

Resto national

Sur la place du Jeu de Balle, dès 16h00, de longues tables seront installées pour le désormais traditionnel dîner moules-frites. 1300 repas sont prévus pour cette soirée gourmande. Il sera ainsi possible de manger une casserole de moules et une portion de frites avec sauce (moyennant réservation via le site) entre 16h00 et 22h00, tout en profitant d’animations musicales. Un karaoké géant de musiques belges est d’ailleurs prévu à partir de 20h00 pour encore plus d’amusement !

Feu d’artifice

À 23h00, le traditionnel feu d’artifice sera tiré depuis les jardins du Palais des Académies. La place des Palais sera accessible aux Bruxellois souhaitant assister à ce spectacle.

Gr.I. – Photo : Belga