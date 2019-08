A une semaine de la plantation du Meyboom, les compagnons se préparent …

Vendredi prochain, le 9 août, aura lieu la plantation du Meyboom. Le samedi qui précède ce grand moment du folklore bruxellois, les confréries organisent traditionnellement une journée académique pour se préparer à la grande journée.

Au programme : défilé dans la ville à travers les rues de la Madeleine, du Marché aux herbes et du Marché aux Poulets; réception à l’hôtel de Ville et hommage à Manneken Pis;

Visite aux Gardevils et à Madame Chapeau. Après quoi les Compagnons sur la Place Rouppe pour le verre de l’amitié.

► Reportage de Thomas Dufrasne et Jennifer Fuks