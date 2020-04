Après Woluwe-Saint-Lambert, Auderghem recommande le port du masque

Après la demande du bourgmestre de Woluwe-Saint-Lambert Olivier Maingain (DéFI) et la distribution de masques annoncée par le bourgmestre de Saint-Josse-ten-Noode Emir Kir, c’est au tour de Didier Gosuin (DéFI), bourgmestre d’Auderghem, de recommander officiellement le port du masque à ses habitants.

La commune d’Auderghem a décidé d’aller plus loin que les recommandations des porte-paroles interfédéraux Covid-19 et recommande donc de généraliser le port du masque sur le territoire de la commune.

“Je sais que ce n’est pas la position officielle de la ministre de la santé”, explique Didier Gosuin, bourgmestre d’Auderghem, par voie de communiqué. “Mais si le Collège de Médecine générale recommande le port du masque et qu’il peut aider à nous protéger les uns des autres, je pense qu’il n’y a aucune raison de ne pas l’utiliser”.

Comme à Saint-Josse, la commune d’Auderghem va mettre en place un réseau de production local de masques en tissu, via notamment les citoyens qui ont déjà commencé à en fabriquer chez eux. “Si vous possédez une machine à coudre et que vous êtes en mesure de fabriquer des masques, contactez-nous d’urgence. La commune organisera la distribution, en accordant la priorité aux personnes qui en ont le plus besoin”, continue Didier Gosuin. Les masques peuvent être fabriqués en accord avec le tutoriel proposé par le SPF Santé publique sur faitesvotremasquebuccal.be. Des instructions pour le porter correctement sont également indiquées.

Auderghem est ainsi la seconde commune à recommander officiellement le port du masque à ses habitants après Woluwe-Saint-Lambert (voir notre reportage), alors que la commune de Saint-Josse a annoncé pour sa part la distribution généralisée de masques en tissu à ses citoyens.

Gr.I. – Photo : illustration Belga/Nicolas Maeterlinck