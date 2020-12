Jupiler Pro League : le RSCA met fin à la série d’un Racing Genk transparent

Le Sporting d’Anderlecht a battu le Racing Genk 1-0 grâce à un penalty de son attaquant maison Lukas Nmecha à la 59e vendredi lors de la première rencontre de la 16e journée de D1A. Les Limbourgeois pourraient perdre la tête après cette première défaite depuis le 14 septembre. Le RSCA remonte lui provisoirement à la 4e place.

Ce duel opposait deux équipes aux formes diamétralement opposées. Si le Racing Genk était leader après une série de sept victoires de rang, l’équipe de Vincent Kompany restait sur trois partages et une défaite.

C’est pourtant le Sporting d’Anderlecht qui s’est procuré les deux meilleures occasion dans un premier acte peu emballant. Yari Verschaeren a manqué sa reprise (4e) et l’attaquant allemand Lukas Nmecha a inquiété Danny Vukovic d’un tir en bout de course (27e).

La fin de la mi-temps a aussi vu deux joueurs sortir sur civière. Verschaeren, visiblement touché à la cheville, a dû céder sa place à la 39e, à l’instar du défenseur colombien de Genk Cuesta après un violent choc à la tête avec l’Irlandais Josh Cullen (45e+4).

Incapable de déployer le jeu rapide et incisif qui était le sien depuis quelques semaines, l’équipe de John van den Brom, ancien technicien de la maison mauve, a encaissé le seul but de la rencontre sur penalty. Nmecha, bousculé par Daniel Munoz, s’est fait justice lui-même (1-0, 59e), inscrivant son 7e but de la saison.

Incapable de porter le danger devant Timon Wellenreuther, le Racing Genk n’a pas pu inverser la tendance.

Au classement, Genk reste leader avec 31 points mais pourrait voir le Club de Bruges (30) et le Beerschot (28) revenir. Anderlecht est provisoirement 4e avec 26 points, devant l’Antwerp, OHL, le Standard, tous 25 unités.

Samedi à 16h15, le Beerschot, 3e, se déplacera sur le terrain de Mouscron, lanterne rouge. Après Cercle de Bruges-Ostende et Courtrai-OHL à 18h30, Charleroi tentera de briser sa spirale négative à Saint-Trond (20h45).

La journée de dimanche débutera à 13h30 par le choc entre l’Antwerp (4e) et le Club de Bruges (2e). Le duel entre la KAS Eupen et Zulte Waregem a été reporté en raison d’infections au coronavirus alors que La Gantoise accueillera le Standard (18h15) et que Malines accueillera Waasland-Beveren (20h45).

Belga