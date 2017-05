Manifestation anti-Trump : 10.000 personnes attendues dans le centre de Bruxelles

Les participants à la marche « Trump not Welcome » commençaient à se rassembler aux pieds de la gare du Nord, à Bruxelles, mercredi après-midi. Les organisateurs attendaient 10.000 personnes. L’événement vise aussi à dénoncer « la course aux armements » voulue par l’Otan, à l’occasion d’une réunion spéciale des pays membres de l’Alliance jeudi à Bruxelles.

Un petit groupe d’étudiants de Gand et Bruxelles notamment est à l’initiative de l’événement. « On a eu le sentiment qu’il fallait faire quelque chose, que beaucoup de gens avaient été choqués par les propos de Donald Trump pendant toute la campagne », explique Leila Lahssaini, porte-parole pour l’organisation. Depuis, une septantaine d’associations soutiennent celle-ci, ainsi que des partis politiques, tels qu’Ecolo et le PTB, tout comme des syndicats. « L’opposition à Trump rassemble de nombreuses personnes de milieux différents, comme on l’a vu avec la ‘Women’s march’ aux Etats-unis. Aux discours de haine, de division, nous souhaitons opposer un message d’unité et de solidarité », commentent les organisateurs.

Des pancartes et banderoles ont été préparées pour l’occasion, sur lesquelles on peut notamment lire: « Stop Trump – Save the planet », « Women’s rights are under attack. Stand up! Fight back », « USA should be a leader in democracy, not in idiocracy », ou encore « Invest in peace, not in war #NATONOTWELCOME ».

La communauté kurde de Belgique s’est également mêlée à la foule, pour s’opposer à la « politique de répression » du président turc Recep Tayyip Erdogan, qui sera également présent à Bruxelles jeudi. « Erdogan et son gouvernement sont coupables de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre. Ils doivent être jugés devant des tribunaux internationaux », indiquent leurs tracts.

Parmi les personnes ayant fait le déplacement, figurent des activistes de Standing Rock aux Etats-Unis, qui s’opposent à l’oléoduc Dakota Access Pipeline sous la rivière Missouri. Le cortège prendra le départ à 18h00 pour un parcours dans le centre-ville. L’événement se clôturera par des concerts gratuits. (Belga)