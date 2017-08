Après avoir été honoré en France, Damso reçoit son premier disque d’or en Belgique

Le rappeur bruxellois Damso a reçu son premier disque d’or belge pour son album « Ipséité ». Un honneur dont il avait déjà pu profiter en France.

Son album « Ipséité » s’est vendu à plus de 10.000 exemplaire en Belgique et plus de 200.000 copies ont été écoulées en France : Damso est bien le nouveau phénomène du rap belge et le confirme dans les bacs. Le rappeur belge vise désormais plus haut : il sera en concert à Forest National, le 20 octobre prochain, devant 8.000 fans. Un défi qu’il est prêt à relever sans problème, comme il le confirme à notre micro.