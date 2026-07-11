Le président de la Commission communautaire flamande veut un “conseil des Bruxellois”

Le président de la Commission communautaire flamande (VGC) à Bruxelles, Benjamin Dalle (CD&V), souhaite créer un “conseil des Bruxellois” qui rassemblerait les Bruxellois néerlandophones, a-t-il déclaré samedi à l’occasion de la fête de la Communauté flamande.

L’objectif de cet organe, apolitique, serait de réfléchir au futur de la communauté néerlandophone de Bruxelles.

Lors d’une réception de la Commission communautaire flamande, Benjamin Dalle a mis en avant la force du réseau néerlandophone à Bruxelles. “Voilà la communauté flamande de Bruxelles en 2026. Un réseau de rencontres et de relations vivant et divers. Avec des services et des organisations qui font chaque jour la différence pour des centaines de milliers de Bruxellois.”

Benjamin Dalle estime toutefois que “certains acquis sont menacés”. Il pointe notamment du doigt “un service bilingue insuffisant”. Le “conseil des Bruxellois” voulu par le ministre est présenté comme un outil de protection des droits des néerlandophones à Bruxelles. “Si des décisions sont prises dans les prochaines années au sujet de Bruxelles, de ses institutions, de son financement ou de son avenir, cela ne doit pas se passer sans nous. Pas de décisions sur Bruxelles sans les Bruxellois. Pas de décisions sur la place des Bruxellois néerlandophones sans nous.”

Belga