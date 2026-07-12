Fête de la Communauté flamande: Georges-Louis Bouchez “Ne pas ajouter une couche supplémentaire de taxes à la lasagne”

Selon le président du MR, Georges-Louis Bouchez, il est tout à fait inutile d’ajouter une “couche supplémentaire de taxes” à la “lasagne budgétaire” fédérale.

“Une lasagne, c’est bien, mais elle ne doit pas être trop lourde à cause d’un excès de crème. Il ne faut pas ajouter de couche de taxes à la lasagne budgétaire”, a déclaré M. Bouchez avant le début de la célébration de la fête flamande à l’hôtel de ville de Bruxelles.

Le kern a convenu vendredi de mettre en œuvre un assainissement budgétaire de 10 milliards d’euros d’ici 2029. Pour mener à bien cet effort budgétaire de grande envergure, plusieurs solutions sont sur la table. Pour le président du MR, c’est clair : “Nous devons réduire les dépenses publiques et stimuler la croissance économique. Et pour stimuler cette croissance, c’est justement dans les dépenses qu’il faut réduire”, a précisé M. Bouchez.

Tout plaidoyer en faveur de taxes supplémentaires, et a fortiori d’un impôt sur les riches, se heurte à un mur chez le libéral francophone. “Un tel impôt sur les riches commence par les riches, mais se répercute toujours vers le bas et finit par retomber sur le contribuable lambda”, explique M. Bouchez. Le président du MR est parfois critiqué pour son manque de volonté de compromis. “Mais quand on sait que la Terre est ronde et que l’autre affirme qu’elle est plate, on ne va tout de même pas conclure un compromis pour dire que la Terre est ovale ? Je me base sur des chiffres”, a encore souligné M. Bouchez.

Belga