La FWB valide la création de la future Maison des travailleuses et travailleurs des arts

Le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB) a validé vendredi dernier la note d’orientation relative à la création de la future Maison des travailleuses et travailleurs des arts, annonce le cabinet de la ministre-présidente Elisabeth Degryse, également en charge de la Culture, dans un communiqué diffusé dimanche.

La Maison des travailleuses et travailleurs des arts aura pour ambition de poursuivre les objectifs suivants : améliorer l’accès à l’information, aux droits et aux dispositifs d’aide ; fournir les informations utiles aux travailleuses et travailleurs des arts pour leur assurer des conditions de travail dignes et durables ; simplifier et sécuriser les parcours professionnels ; renforcer la structuration de l’écosystème culturel ; favoriser la professionnalisation et la viabilité des projets artistiques”, énumère le cabinet.

“Maintenant que ces grands principes sont validés politiquement, ce projet sera soumis à une large concertation qui balisera les premières étapes structurant ce projet essentiel”, ajoute le cabinet. Le lieu où se situera cette maison n’a pas été précisé.

“Très attendue par le secteur culturel, cette future Maison répond à une ambition claire : proposer un outil concret au service des travailleuses et travailleurs des arts. Ses premières fondations sont le fruit de contacts réguliers avec le secteur, ainsi que de l’analyse de nombreuses études consacrées à ses réalités et besoins. La concertation se poursuivra dans les prochains mois afin de construire une Maison durable, utile et accessible au plus grand nombre”, indique Elisabeth Degryse, citée dans le communiqué. Ce projet était inscrit dans la Déclaration de Politique Communautaire.

Belga