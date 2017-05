Air Force One a atterri : Donald Trump et sa famille sont arrivés à Bruxelles

Air Force One, l’avion présidentiel américain, a atterri vers 16h05 à l’aéroport militaire de Melsbroeck, à quelques pas de Brussels Airport. Le président des États-Unis Donald Trump, son épouse Melania et leur fille Ivanka sont donc bien arrivés de Rome et resteront pour près de 29 heures dans la Région bruxelloise.

La délégation américaine a notamment été accueillie par le Premier ministre Charles Michel et sa compagne Amélie Derbaudreghien, présents depuis 15h00 à Melsbroek.

As hosting nation of @NATO Belgium meets US, a strong partner in fight against terrorism. We welcome @POTUS and @FLOTUS in Brussels pic.twitter.com/62aB1EyQkq — Charles Michel (@CharlesMichel) 24 mai 2017

À bord de la voiture blindée « The Beast » et escorté par une vingtaine de motards de la police belge et de plusieurs véhicules des services secrets américains, le couple présidentiel se rend ensuite au Palais Royal, à Bruxelles, pour rencontrer le Roi Philippe et la Reine Mathilde, avant une rencontre avec le Premier ministre Charles Michel, durant près d’une demi-heure dans l’enceinte du palais.

Le couple américain séjournera ensuite à l’Ambassade américaine, non loin de la rue Ducale, avant des rencontres avec les dirigeants européens et le président français Emmanuel Macron et l’inauguration du siège de l’OTAN à Haren. (Gr.I., photos Belga)