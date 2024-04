Météo : des giboulées pour ce mardi froid

Le temps sera généralement très nuageux ce mardi avec de nombreuses giboulées qui traverseront la Belgique du littoral vers l’Ardenne, selon les prévisions matinales de l’Institut royal météorologique. Les averses pourront être accompagnées de grésil, de coups de tonnerre et de rafales de 60 à 70 km/h, voire localement davantage.

Les maxima varieront entre 8 et 11 degrés. Le vent moyen sera modéré à assez fort d’ouest à nord-ouest, le long du littoral assez fort à fort. Ce soir et la nuit prochaine, les éclaircies s’élargiront et les averses se feront moins fréquentes et moins intenses. Les nuages bas limiteront parfois la visibilité en Ardenne. Les minima varieront entre +1 degré dans les Hautes Fagnes, 5 degrés dans le centre du pays et 7 degrés en bord de mer. Le vent sera modéré de nord-ouest, devenant ensuite parfois faible.

Belga