Météo : un lundi pluvieux et venteux

Les larges éclaircies céderont rapidement la place à de nombreux champs nuageux, parfois déjà porteurs d’averses en matinée ce lundi, selon les dernières prévisions de l’Institut royal météorologique.

L’après-midi, une ligne d’averses plus structurées et plus intenses traversera notre territoire du littoral vers l’Ardenne. On notera alors un risque de grésil et d’orage. Les maxima seront compris entre 8 degrés sur le relief et 11 degrés dans le centre. Le vent de sud-ouest se renforcera pour devenir assez fort à fort dans les terres et fort à très fort à la mer, avec des rafales de l’ordre de 80 à 90 km/h au passage de la ligne d’averses.

Ce lundi soir, il faudra encore composer avec quelques averses, entrecoupées d’éclaircies parfois larges. Dans la nuit, le ciel se chargera avec l’arrivée de plus nombreuses averses depuis la mer du Nord. Les minima s’échelonneront entre 0 degré en Hautes-Fagnes et 7 degrés à la mer.

Pour rappel, les parcs et la forêt de Soignes seront fermés dès 12h ce lundi.

