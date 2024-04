37% des Bruxellois se déclarent cyclistes

Les Belges se déplacent de plus en plus à vélo, notamment pour se rendre sur leur lieu de travail, ressort-il lundi de trois enquêtes menées par le SPF Mobilité et Transports sur les déplacements des Belges (BeMob) réalisées entre et 2022 et 2023.

Les enquêtes révèlent qu’en 2023, 32% des travailleurs belges utilisaient le vélo pour leurs déplacements entre le domicile et le travail, pour l’ensemble du trajet ou uniquement pour une partie. À titre de comparaison, en 2019, 29 % des travailleurs se rendaient sur leur lieu de travail à vélo.

“La systématisation et l’augmentation de l’indemnité kilométrique octroyée aux cyclistes quotidiens, combinées au déplafonnement de l’intervention patronale constituent manifestement un adjuvant efficace à l’usage du vélo pour se rendre au travail”, constate le ministre fédéral, Georges Gilkinet (Ecolo). Plus de la moitié des adultes belges se déclarent cyclistes, à savoir 57%.

Des différences notables se font toutefois remarquer entre les différentes régions du pays. En Flandre, 75% des habitants se déclarent cyclistes, contre 37% des Bruxellois et 31% des Wallons. Dans la capitale et dans le nord du pays, le vélo est plus utilisé pour des déplacements utilitaires comme le trajet du domicile au travail, faire les courses ou afin de se rendre à une activité de loisir alors qu’en Wallonie le vélo constitue davantage une pratique récréative.

Par ailleurs, près d’un tiers des cyclistes (30%) comptent augmenter leur utilisation du vélo et 17% des non-cyclistes déclarent vouloir se mettre au vélo. Le vélo électrique gagne également en popularité avec un nombre d’utilisateurs qui a grimpé de 24% à 28% en un an.

Belga – Photo: Belga