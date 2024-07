Météo : un ciel changeant ce mardi

Le ciel sera changeant mardi matin, avec quelques averses par endroits, mais aussi de belles éclaircies par moments. Dans le courant de la journée, davantage d’averses se développeront par l’ouest et le ciel sera souvent très nuageux. Surtout sur la partie nord-ouest du pays, les averses pourront être assez intenses avec risque d’un coup de tonnerre, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM).

Les maxima varieront de 17 à 18°C en haute Ardenne et en bord de mer à localement 21°C dans la région Liégeoise et dans la province de Limbourg. Le vent sera modéré et plus tard à la Côte, assez fort de secteur sud-ouest avec des rafales jusqu’à 50 ou 60 km/h.

Ce mardi soir, la nébulosité sera encore abondante avec quelques averses par endroits. En cours de nuit, le temps s’asséchera et les éclaircies s’élargiront. A l’aube, des nuages bas pourront se former en plusieurs endroits. Les minima seront compris entre 11 et 16°C sous un vent généralement modéré de secteur ouest. A la Côte, le vent sera d’abord encore assez fort d’ouest à sud-ouest.

Belga