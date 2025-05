La Pride Week s’ouvre avec une déambulation militante dans le centre-ville

La Pride Week s’est ouverte mercredi avec une déambulation militante dans la capitale. Organisé par la coupole d’associations LGBTQIA+ en Région bruxelloise, la Rainbow House, l’événement a débuté dès 18h00 au pied de la fresque Ihsane Jarfi, dans le quartier des Riches Claires. L’œuvre rend hommage à ce jeune homme décédé en 2012 à Liège à la suite d’une agression homophobe.

Drapeaux arc-en-ciel au vent, le cortège d’une centaine de personnes s’est ensuite dirigé vers le “Homomonument”, campé à l’angle de la rue Plattesteen et de la rue du Marché au Charbon. Cette stèle affiche un millier de noms de personnalités (notamment d’écrivains comme Marcel Proust ou des chanteurs comme Elton John) mais aussi de personnes homosexuelles anonymes. La foule allait ensuite aux Grands Carmes pour célébrer l’ouverture de la “Maison Arc-en-Ciel de la Santé” (MACS).

“Cette journée de lancement se veut intersectionnelle, symbolique, militante et festive“, explique la Rainbow House. L’objectif est de rassembler les acteurs et actrices des communautés LGBTQIA+ et leurs alliés autour d’un moment fédérateur “qui permette de se rencontrer, de faire du lien et de créer – symboliquement – des ponts entre les luttes.” Durant toute la semaine, des concerts, projections, performances et ateliers seront proposés au public.

Au total, environ 60 animations autour de thèmes chers à la communauté LGBTQIA+ qui seront proposées. La Marche des Fiertés proprement dite suivra le samedi 17 mai, point d’orgue de la Semaine des Fiertés. Le thème de la Brussels Pride est “Unite, time to protect our rights”, appelant à une société où les droits fondamentaux de chacun sont respectés au quotidien. Quelque 180.000 personnes sont attendues pour s’emparer des rues de la capitale et défendre leurs droits et célébrer la diversité, la tolérance et l’acceptation de tous – quelle que soit leur orientation sexuelle ou leur identité de genre.

Belga