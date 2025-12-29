Feu d’artifice du Nouvel An : tout savoir sur le dispositif de sécurité et de mobilité autour de l’Atomium

La zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles a détaillé ce lundi le dispositif de sécurité et de mobilité mis en place à l’occasion du feu d’artifice du Nouvel An, qui sera tiré à minuit depuis le plateau du Heysel, à hauteur de l’Atomium. Le site sera accessible au public à partir de 21h00.

La police déconseille fortement de venir en voiture et recommande vivement d’utiliser les transports en commun pour les déplacements durant cette nuit-là. Elle invite le public à consulter les sites des sociétés de transport pour les informations les plus récentes.

Le feu d’artifice pourra être admiré depuis l’esplanade de l’Atomium. Le site sera accessible à pied via trois entrées : l’avenue de l’Impératrice Charlotte, l’avenue de Miramar et l’avenue de l’Atomium (zone Trademart). Les personnes à mobilité réduite pourront accéder à la zone de fête par les deux premières entrées, la STIB leur recommande d’emprunter la station Houba-Brugmann pour l’aller et le retour. Le plateau du Heysel est également accessible à vélo, avec un parking gratuit prévu avenue de Marathon, à hauteur du stade.

Plusieurs rues autour du plateau du Heysel seront fermées à la circulation et le stationnement y sera interdit. Seul le parking C sera accessible de 18 heures à 4 heures du matin via le ring R0 et/ou la chaussée Romaine. La police conseille d’acheter son ticket de parking à l’avance. Une fois le parking plein, elle fermera les voies d’accès.

Contrôles de sécurité

Des contrôles de sécurité seront organisés aux entrées du site. Afin de faciliter l’accès, il est conseillé de ne pas apporter de sacs, valises ou parapluies. Les bouteilles en verre, cannettes, matériel pyrotechnique et tout objet pouvant représenter un danger seront interdits et confisqués en cas de possession. La police demande au public de respecter ces contrôles, destinés à assurer la sécurité de tous et le bon déroulement des festivités.

L’ensemble du réseau de la Stib sera gratuit de minuit jusqu’au début du service le 1er janvier. Les services de métro, de tram et de bus seront en effet prolongés jusqu’à 05h00. Une affluence importante est attendue, d’autant qu’un autre événement de grande envergure (le festival FCKNYE) aura lieu à l’ING Arena.

Avec Belga – Photo : Belga