Uccle : le stationnement dans le quartier Fort-Jaco passe en zone rouge

La commune d’Uccle annonce, dès le 1er septembre prochain, des changements au niveau du stationnement dans le quartier Fort-Jaco.

Dès le 1er septembre 2019, le stationnement sera désormais payant pour tout le monde sur le tronçon commerçant de la Chaussée de Waterloo, compris entre l’avenue du Maréchal et le carrefour des avenues Jacques Pastur et Fort-Jaco, rapporte la commune d’Uccle. Cette zone commerçante passera en zone rouge, comme c’est déjà le cas dans le centre d’Uccle et dans la zone Cavell.

Cela signifie que tous les automobilistes, à l’exception des titulaires d’une carte “Personne à mobilité réduite”, devront payer pour se stationner dans ce quartier entre 9h00 et 18h00, du lundi au samedi inclus. Le stationnement en zone rouge est en outre limité à 2h00 maximum.

Cette mesure a été prise suite au constat que les clients des commerces du quartier avaient des difficultés à trouver une place de stationnement. Le quartier était auparavant en zone verte, autorisant les habitants et travailleurs qui avaient une carte de dérogation de pouvoir stationner tout au long de la journée. Cela ne sera plus le cas dès le 1er septembre.

La redevance pour tout véhicule en infraction dans la zone rouge est de 25 € par demi-journée, précise encore la commune.

► Cliquez ici pour découvrir la zone rouge prévue à Fort-Jaco.

Gr.I. – Photo : illustration Belga/Kristof Van Accom