La commune d’Uccle dévoile une saisie de cartes de ventes de voitures

Les cartes publicitaires de ventes de voitures peuvent être source de pollution dans les rues de la capitale.

Pour faire face à ces nombreuses cartes apposées sur les pare-brises des voitures et qui terminent plus souvent sur la voie publique que dans les poubelles, la commune d’Uccle fait appel à ses inspecteurs de la propreté. Ceux-ci luttent quotidiennement contre ces cartes publicitaires et dressent des amendes administratives pour les contrevenants qui peuvent aller jusqu’à 350 euros.

La commune a dévoilé sur sa page Facebook une saisie réalisée ce jour dans les rues uccloises. Elle propose également à ses citoyens de signaler ce type d’infractions au service propreté via le numéro de téléphone suivant : 02/376.30.27. Il est également demandé de ne pas jeter ces cartes publicitaires sur la voie publique.

🧹 Les inspecteurs de la propreté luttent quotidiennement contre les apposés publicitaires sur les véhicules. L’amende… Publiée par Commune d'Uccle / Gemeente Ukkel sur Mercredi 7 août 2019

Gr.I. – Photo : Commune d’Uccle