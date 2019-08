Schaerbeek : l’avenue Ambassadeur van Vollenhoven rouvrira à la circulation à la rentrée

L’avenue Ambassadeur van Vollenhoven, qui traverse le parc Josaphat à Schaerbeek, rouvrira à la circulation et au stationnement automobile dès le 2 septembre, nous explique l’échevine de la Mobilité Adelheid Byttebier (Groen), confirmant une information de nos confrères de Bruzz.

Depuis début juillet, l’avenue Ambassadeur van Vollenhoven est fermée à la circulation et au stationnement, laissant l’espace libre aux activités de Park to Be. Les riverains et amateurs du parc Josaphat peuvent ainsi profiter depuis le début de l’été de cette longue route fermée pour faire du vélo, du roller, du jogging, et bien d’autres choses.

L’idée d’une prolongation de cette fermeture avait été évoquée avant l’été, il n’en sera finalement rien, confirme l’échevine schaerbeekoise de la Mobilité Adelheid Byttebier (Groen). “Cette fermeture devait être évaluée durant ces deux mois d’été. Cette évaluation est majoritairement positive, que ce soit au niveau de la propreté, des activités…”, rapporte-t-elle. “Mais avec le retour des vacances, les riverains des rues avoisinantes craignaient un manque de places de stationnement dans le quartier. Nous avons donc décidé de ne pas prolonger cette fermeture”.

Cela ne signifie toutefois pas que le test ne sera pas reconduit. “Nous songeons à reproposer cette formule durant l’été 2020”, explique l’échevine, qui ajoute qu’un test pourrait encore être mené durant une période scolaire, pour connaître l’impact de cette fermeture sur le stationnement et la fluidité du trafic dans le quartier. Mais cela devra être décidé en concertation par le collège des bourgmestre et échevins.

Gr.I. – Photo : capture Google Street View