Rue de la Loi : à Schaerbeek, la majorité communale s’élargit au cdH

Petite surprise à Schaerbeek : la majorité communale est en train de changer de visage, un peu plus d’un an après les élections communales.

La majorité actuelle (Liste du bourgmestre-Ecolo-Groen) va en effet pouvoir bénéficier du renfort du cdH, qui va rejoindre la liste du bourgmestre. Formellement, le pacte de majorité reste le même (le cdH est intégré dans un groupe politique existant). Pratiquement, cela permet de compter sur 5 élus supplémentaires (initialement, le cdH pouvait compter sur 3 élus au soir des élections communales, il a depuis été renforcé par des transfuges de la majorité) et donnera un peu d’air à une majorité devenue numériquement tendue (25 élus sur 47 au dernier comptage).

C’est le départ de Sadik Koksal pour le Parlement bruxellois qui a permis l’opération. Les règles internes de DéFI interdisent le cumul entre un échevinat et la charge de député régional. L’élu ayant choisi la région, l’échevinat de l’État Civil est devenu vacant ce 14 janvier (jour où sa lettre de démission a été prise en considération). Bernard Clerfayt (en tant que tête de liste) et Cécile Jodogne (en tant que Bourgmestre faisant fonction) ont donc proposé au cdH de rejoindre la majorité, et ce dernier a donné un accord de principe. Selon nos informations, Marie Nyssens (en photo) est pressentie pour occuper le poste d’échevine, si la suite de la négociation se déroule sans incident. Le partenaire Ecolo a été informé de ce changement et n’aurait pas émis d’objection, même si ses instances ne se prononceront que jeudi soir. La manœuvre de “renforcement” devrait être confirmée officiellement avant le prochain conseil communal du 22 janvier.