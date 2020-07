Le Citizen Garden de Schaerbeek va faire son retour

Il fait partie des projets sélectionnés dans le cadre de “Bruxelles en vacances”.

Il avait fait l’actualité il y a quelques semaines, le fameux “Citizen Garden” de Schaerbeek va faire son retour. Ce petit jardin improvisé avait été installé sur la voirie au début du confinement, devant le garage inutilisé de propriétaire de la rue Devress. Des habitants de la rue s’étaient appropriés cet espace. Problème : il ne respectait pas les règles communales et correspondait à une “privatisation de l’espace public”. La commune avait donc décidé de l’enlever. Comme alternative, elle avait proposé d’installer un box de rangement pour vélos.

Reportage | Le jardin citoyen de la rue Devreese a été enlevé par la commune

Mais aujourd’hui, Xavier Damman, le propriétaire de ce jardin participatif a été selectionné dans le cadre des projets régionaux “Bruxelles en vacances”. Il fait partie des 46 projets sélectionnés par Bruxelles Mobilité pour “redistribuer l’espace public avec plus d’espace de rencontres, plus de place pour les enfants, plus de verdurisation et d’attention aux modes actifs“.

En quoi va consister le projet ? “Il s’agit de co-créer des vélos-box en bois, avec un jardin communautaire au-dessus“, précise l’intitulé du projet. C’était l’un des projets proposés par Xavier Damman à la bourgmestre de Schaerbeek, lorsque les autorités communales avaient décider de l’enlever. Le Citizen Garden devrait ainsi s’installer au dessus d’un parking pour vélo construit en bois. “Nous avons reçu 5.000 euros pour développer le projet et nous souhaitons le mettre en oeuvre le plus rapidement possible”, se réjouit Xavier Damman.

