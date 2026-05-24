Son frère ne donnait plus signe de vie : un jeune homme hospitalisé après une intoxication au CO

Un jeune homme a été hospitalisé dans un état préoccupant après une intoxication au monoxyde de carbone à Schaerbeek. Son frère et sa mère, légèrement intoxiqués, ont également été pris en charge.

Dans un immeuble de trois niveaux d’habitation de la rue Royale Sainte-Marie à Schaerbeek, une personne inquiète pour son frère qui ne donnait plus de signe de vie dans la salle de bain, a décidé d’appeler le 112. “Les moyens nécessaires des Pompiers de Bruxelles, des services médicaux d’urgence et de la police ont immédiatement été envoyés sur place“, raconte le porte-parole Walter Derieuw. “La police a forcé la porte de la salle de bain et a découvert un jeune homme d’une vingtaine d’années inconscient. Les équipes médicales du SMUR Brugmann (site Brien) ainsi qu’une ambulance des Pompiers de Bruxelles ont immédiatement débuté une réanimation“, poursuit-il. Pour évacuer la victime, une auto-échelle a été demandée sur place “afin de procéder à l’évacuation horizontale de la victime.”

Lors de l’intervention, des valeurs positives de monoxyde de carbone (CO) ont été relevées. “La victime a été transportée à l’hôpital dans un état préoccupant. Son frère et sa mère, présentant également des signes d’intoxication légère, ont eux aussi été hospitalisés“, indiquent les pompiers.

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Selon Walter Derieuw, “l’origine de l’intoxication est liée à une installation non conforme du chauffe-eau dans la salle de bain, combinée à un problème d’évacuation des gaz de combustion“. Suite à l’intervention, Sibelga est intervenue pour contrôler les différentes installations du bâtiment. D’après les analyses, les mesures réalisées dans les autres appartements étaient négatives.

Le porte-parole des pompiers en profite pour faire un rappel essentiel : “Le CO est appelé le tueur silencieux parce qu’il est incolore, inodore et insipide. Une bonne ventilation et un apport suffisant en air frais sont absolument essentiels. Il est indispensable de faire contrôler régulièrement ses installations par un technicien agréé et d’installer également un détecteur de CO“.

L’intoxication au monoxyde de carbone reste l’une des intoxications domestiques les plus fréquentes en Belgique. Les Pompiers de Bruxelles rappellent quelques mesures essentielles :

• utiliser uniquement des appareils conformes ;

• faire installer et entretenir les appareils par un technicien agréé ;

• respecter le contrôle obligatoire tous les deux ans ;

• assurer une bonne ventilation et un apport d’air frais ;

• installer un détecteur de CO dans le logement.

BX1 – Photo : Belga Image