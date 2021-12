Une année dans la seringue : février

BX1 vous propose une rétrospective de l’année politique. Mois par mois, ce qui nous a marqué en 2021 : la lutte contre la Covid19, l’économie au ralenti, la mobilité en transition et les débats houleux au sein de la classe politique…

Le mois de février s’ouvre sur un coup d’Etat militaire. En Birmanie, la junte militaire renverse le gouvernement d’ Aung San Suu Kyi. Des mesures de rétorsions diplomatiques suivront.

Plus proche de nous, en Italie, Mario Draghi est chargé le 3 février de former un nouveau gouvernement après la démission de Giuseppe Conte. Il obtiendra l’investiture deux semaines plus tard.

L’histoire retiendra encore que le 18 mars la NASA est retour sur la planète mars. Un petit véhicule baptisé “Perseverance” se pose avec succès sur la planète rouge le 18 février.

A Bruxelles, le début du mois est marqué par une vague de froid. Commencée le 8 février, elle aura duré 8 jours dont 4 jours durant lesquels la température est restée négative, de jour comme de nuit. Pendant 4 journées la station d’Uccle aura même enregistré des températures égales ou inférieures à -8 degrés… mais on est loin des -16 enregistrés en 1956 ou 1985 à la même période.

Le comité de concertation se réunira deux fois pendant ce mois de février. La première, le 5 pour décider de la réouverture de certains métiers de contact (les coiffeurs entre autres) qui sera effective le 13 moyennant le respect d’un protocole sanitaire. Les parcs animaliers peuvent également rouvrir et les visites de biens immobiliers peuvent reprendre.

La seconde réunion aura lieue le 26 février. Les chiffres de contamination sont alors particulièrement inquiétants, avec des pointes à 200 hospitalisations par jour. A l’exception d’un assouplissement pour certains métiers de contact (tatoueurs, salons de beauté) les ministres prennent acte de cette situation sanitaire tendue : tous les assouplissements envisageables sont renvoyés à une réunion ultérieur, pour le mois de mars.

Au gouvernement Bruxellois on arrête une liste de 16 priorités qui devront être financées par le plan de relance européen (elle sera communiquée le 5 février). Conformément aux souhaits de la commission européenne on mise sur une accélération de la transition environnementale : 140 millions sont prévus pour la mobilité, il y aura 129 millions pour le social et 120 millions pour la politique du climat.

Lors de la réunion suivante du gouvernement régional Hadja Lahbib et Jan Goosens sont désignés chargés de mission pour préparer la candidature de la région au titre de capitale européenne de la culture pour 2030.

Le 17 février la Région Bruxelloise annonce que son plan pour le redémarrage de l’activité touristique a reçu l’aval du commissariat Corona. Des protocoles évolutifs, la formation du personnel et surtout un label, le “Brussels Health & Safety Label“ destiné à rassurer le public qui fréquente les hôtels ou les centre de congrès bruxellois sont mis en place. Ce label ne sera que peu utilisé.

L’ensemble de ce mois de février est marqué une forme de déception. Après la flambée liée aux fêtes de fin d’année on espérait un retour progressif à la normale. Mais dès le 18 février les chiffres de contaminations repartent à la hausse, avec en moyenne 3000 contaminations par jour. C’est l’amorce de la troisième vague qui culminera mi-avril. A la fin du mois, le 28 février, on comptabilise 376 patients en soins intensifs sur l’ensemble du royaume. 342 000 belges ont alors reçu deux doses de vaccins, ce qui représente 3% de la population.