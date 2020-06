Watermael-Boitsfort: un budget participatif accordé à 12 projets de citoyens

La commune de Watermael-Boitsfort permet aux habitants et aux associations de participer activement à la vie de leur quartier.

Pour la première fois, une partie du budget communal a été réservée pour des projets proposés par les citoyens. Malgré le contexte anxiogène lié à la crise sanitaire, la phase de vote en ligne a été un succès, avec la participation de 1099 personnes.

Après 4 rencontres qui avaient rassemblé plus de 200 personnes, une première étape de collecte d’idées avait permis d’identifier 66 projets. «Il y en avait pour tous les prix (de 107 euros à 35 000 euros), des idées simples et plus élaborées, des projets sérieux et d’autre beaucoup plus originaux et sortant des sentiers battus… » détaille Cathy Clerbaux, échevine de la participation citoyenne.

Les grands gagnants sont 12 projets qui favorisent le vivre ensemble et la protection de l’environnement : financements en soutien aux habitants qui hébergent des migrants, création de mini-forets pour capturer le CO 2, et organisation – dans certaines rues qui seront choisies avec les habitants concernés – de zones sans voitures les premiers dimanches du mois.

Au total, un budget de 110.000 euros est à répartir sur deux grands projets et une série de petits projets “coups de pouce”.

Rédaction