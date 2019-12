Une tentative d’enlèvement signalée aux Plaisirs d’Hiver

Jeudi 26 décembre, deux hommes auraient tenté d’enlever un petit garçon sur la patinoire de la place De Brouckère, à Bruxelles, selon les informations de La Capitale.

Une maman a raconté à nos confrères de La Capitale que deux hommes auraient tenté d’enlever son petit garçon de 6 ans alors qu’il jouait sur la patinoire des Plaisirs d’Hiver, à Bruxelles.

Elle explique à La Capitale: “Un homme d’environ 18-20 ans a pris mon fils par la main et a commencé à patiner très vite. Inquiète, ma fille les a suivis comme elle a pu. Soudain, le jeune homme s’est approché des barrières et a soulevé mon fils, une main derrière la tête, l’autre sous le dos, pour le donner à un autre homme à l’extérieur de l’enceinte gelée. Ma fille a alors crié et tiré de toutes ses forces son frère par le bras et l’a fait tomber au sol.”

L’intervention de sa grande sœur aurait permis d’éviter le pire et les deux hommes ont fini par prendre la fuite.

La police de Bruxelles Capitale-Ixelles leur a confirmé qu’une plainte a été déposée par la mère du garçon et qu’un comportement suspect a été signalé autour de la patinoire place De Brouckère.

