Tour et Taxis : La gare maritime se transforme, mais préserve son authenticité

La gare maritime, au coeur du site de Tour et Taxis, est en plein réaménagement. Le site est appelé à devenir un lieu multimodal, où se retrouveront des commerces, des bureaux et de l’horeca. Le public pourra lui déambuler sur la future promenade centrale longue de 280 mètres, qui sera embellie de jardins intérieurs.

Entre authenticité et nouvelles technologies durables

Le bâtiment d’origine art nouveau a été parfaitement préservé, notamment la toiture en bois et en acier, tout en intégrant des technologies modernes et durables. Sur le plan énergétique en particulier, des forages de 140 mètres de profondeur pourront assurer le chauffage et la climatisation des espaces par géothermie. Des panneaux photovoltaïques seront installés sur les toits ; une technologie qui se retrouvera également sous forme de cellules intégrées aux vitres sur la façade sud du bâtiment. Un vitrage dit dynamique s’adaptera à l’ensoleillement et permettra des économies d’énergie. Un système de récupération d’eau de pluie a été mis en place sur les 4 hectares que compte le toit. Ainsi, 1.400 m³ d’eau permettront d’entretenir jardins intérieurs et sanitaires.

Authenticité et créativité sont au centre de ce projet urbain qui vise à redynamiser le quartier maritime. La gare maritime dans sa nouvelle version devrait être prête pour fin 2020.

►Reportage de Marine Guiet et Thierry Dubocquet