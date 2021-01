Quand pourrez-vous être vacciné ? Le gouvernement détaille son plan

Sur le site info-coronavirus.be, le gouvernement détaille son plan par étapes. Ainsi, les citoyens ont enfin un moyen clair d’estimer, en un coup d’oeil, quand aura lieu la phase de vaccination les concernant.

Ce tableau indique par catégorie de population, le moment où la vaccination débutera pour ce groupe-cible, les marques de vaccins qui seront disponibles à ce moment-là et les lieux où auront lieu les vaccinations.

Ainsi, le tableau confirme que la vaccination pour les professionnels de soins de santé dans les hôpitaux débutera bien fin janvier, avec les vaccins Pfizer et Moderna, et que cela aura lieu au sein-même des hôpitaux. Les soignants hospitaliers seront suivis de la première ligne (février), les institutions collectives de soins et le reste du personnel hospitalier (février), les +65 ans (mars), les patients à risque (mars), les fonctions critiques des secteurs essentiels (avril) et enfin toute la population majeure (juin).

De même, le mois de février marquera, vraisemblablement, l’ouverture des centres de vaccination pour permettre les injections au personnel non-hospitalier de première ligne.

Néanmoins, le graphique indique qu’il s’agit d’une “projection théorique, sous réserve des approbations et livraisons. Le type de vaccin administré à chaque groupe sera défini en fonction de ses caractéristiques techniques, et des lieux de vaccination“, et que seront possibles des “sous-segmentations en fonction des capacités disponibles“.

