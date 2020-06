Pour la première fois depuis 70 ans, le parc de Forest va être rénové

Pour la première fois en 70 ans, le Parc de Forest va bénéficier d’une rénovation bien méritée. Le permis de réaménagement vient d’être octroyé.

C’est en 1875 que le projet de création d’un parc public de 13 hectares environ a été lancé, à la lisière des Communes de Forest et de Saint-Gilles. Aujourd’hui, après 10 ans d’études diverses, le projet mené par BELIRIS, organisme fédéral, vient de recevoir un permis qui va permettre de nombreuses améliorations dans le parc.

Parmi elles: une meilleure accessibilité et des circuits pour PMR, des chemins réaménagés , une signalisation des arbres remarquables et la restauration de la butte, une plaine de jeux avec installations en bois pour enfants de 1 à 12 ans, la restauration des bâtiments et la création d’un théâtre de verdure, deux fontaines à eau potable, une gestion de l’eau qui favorisera son infiltration, restauration du mobilier (bancs, lampadaires, poubelles, etc.)…

“La rénovation concerne notamment la gestion de l’eau. Actuellement, en cas de fortes pluies,

l’eau dévale à travers le parc jusqu’au rond-point, emportant avec elle le revêtement des

chemins”, précise Alain Mugabo, échevin de la Ville verte.

Rédaction