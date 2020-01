Mont des Arts : le cinéma belge est-il vraiment à la fête ?

Ce samedi, les Magritte fêteront pour la 10eme fois le cinéma belge francophone. Mais au-delà des paillettes, le coeur est-il vraiment à la fête?

Frilosité des distributeurs, producteurs en manque de fonds, crise du tax shelter, statuts précaires, absence des femmes cinéastes, public globalement boudeur, concurrence de Netflix etc ..

Mont des Arts tente ce soir de comprendre où le bât blesse avec Julie Esparbes (productrice à Hélicotronc), Guillaume Senez (cinéaste), Noël Magis (Directeur du fonds régional “Screen.Brussels”) et David Hainaut (journaliste indépendant et président de l’union de la presse cinématographique belge)

